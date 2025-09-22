‘Lekker bezig!’ in Winschoten

WINSCHOTEN – Wie zin heeft in een lekkere gratis maaltijd en samen een film kijken kan op 9 oktober terecht in Wijkresto Zuid in Winschoten. Er wordt een heerlijke maaltijd gekookt met o.a. hachee en rode kool, pomme duchenne en gehaktballen en als toetje tiramisu. De film die wordt vertoond heet ‘Letters die dansen’ en gaat over de Groningse Thierry, Ricardo en Simone. Alle drie hebben ze moeite gehad met lezen en schrijven.
Eigen reden
Je kinderen een boekje voorlezen, eindelijk die belangrijke toets halen of goed een brief kunnen lezen: de hoofdpersonen in Letters die dansen hebben alle drie zo hun redenen waarom ze graag beter willen leren lezen en schrijven. Ze krijgen hulp van het Taalhuis, en zetten hierdoor grote stappen. Hun verhalen zullen voor veel mensen herkenbaar zijn.
Gratis maaltijd
Stichting Beeldlijn organiseert in opdracht van de provincie Groningen gratis maaltijden met een filmvertoning in iedere gemeente. Er zijn altijd ervaringsdeskundigen bij, zoals dit keer Ricardo, een van de hoofdpersonen uit de film. En er zijn mensen van het Taalhuis, voor iedereen die ook beter wil leren lezen, schrijven of met de computer omgaan.
Jezelf opgeven voor de maaltijd en de film kan in de bibliotheek van Winschoten of via marijn.vanderzaag@gemeente-oldambt.nl .
Bron: Stichting Beeldlijn
