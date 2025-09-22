Mingels Oktoberfest keert terug naar Stadskanaal

STADSKANAAL – Na het succes van vorig jaar staat Stadskanaal opnieuw in het teken van lederhosen, dirndls en Duitse gezelligheid. Op zaterdag 11 oktober vindt de tweede editie van het Mingels Oktoberfest plaats op Sportpark Noord.
Bezoekers kunnen zich verheugen op een feestavond vol muziek met optredens van De Alpenzusjes, Wolfgang Saufi, Otto Lagerfett, DJ Joep, Die Holzmichels (Esperando’s) en Das Oktoberstunde. Een line-up die garant staat voor meezingers, polonaises en non-stop feest.
De feesttent krijgt een complete Oktoberfest-make-over, met houten hutjes, een après-ski bar en volop aankleding in stijl. Daarmee wordt Sportpark Noord voor één avond omgetoverd tot een Beiers feestdorp waar bier, bratwurst en muziek samenkomen.
De eerste editie trok veel bezoekers en zorgde voor een geweldige feeststemming. Ook dit jaar wordt er weer een volle tent verwacht, waarin muziek, sfeer en gezelligheid centraal staan.
Meer informatie op www.mingels-oktoberfest.nl
Bron: Rik Bieze
Catharina Glazenburg