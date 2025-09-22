Nieuwe plek voor stilteruimte in ziekenhuislocatie Scheper

EMMEN – De stilteruimte van Treant op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen heeft een nieuwe plek gekregen: op de tweede etage tussen Oost en Noord. Het is een plek waar patiënten, bezoekers en medewerkers tot rust kunnen komen. Toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloof of levensbeschouwing, om te mediteren, bidden, de gedachten op een rij te zetten of gewoon even stil te zijn.
De stilteruimte biedt:
- boeken en tijdschriften om in te bladeren
- een kompas in de vloer dat symbool staat voor het zoeken naar je weg
- een gastenboek om iets persoonlijks te delen
- voorzieningen voor moslims, zoals een wastafel, gebedskleden en de Koran
De stilteruimte is dag en nacht open.
Bron en foto’s: Treant
Catharina Glazenburg