Politie zoekt getuigen explosie Veendam

VEENDAM – Bij een woning aan de Dr. Bekenkampstraat in Veendam is zondagochtend vroeg een stuk vuurwerk afgestoken met als gevolg schade aan het huis. Burgemeester Annelies Pleyte: “Gelukkig zijn er geen gewonden. Begrijpelijk een grote schrik voor de bewoners en de omgeving. Ik sta in contact met de politie die onderzoek doet. Heb je meer informatie ga ermee naar de politie!“
Rond 05:50 uur ontving de politie een melding van een incident bij een woning aan de Dr. Bekenkampstraat in Veendam. Hier is een stuk vuurwerk afgestoken met als gevolg schade aan de woning. Er raakte niemand gewond en de politie onderzoekt het incident. Zo is er onder andere buurtonderzoek gedaan en zijn camerabeelden opgevraagd.
De politie komt graag in contact met mogelijke getuigen. Heb je bijvoorbeeld iets gezien in de omgeving van de Dr. Bekenkampstraat rond 05:50 uur, of heb je andere informatie die het onderzoek verder kan helpen? Heb je mogelijk camerabeelden waarop iets te zien is dat ons onderzoek verder kan helpen. Meld je dan.
Dat kan telefonisch via 0900-8844. Liever anoniem? Dat is mogelijk via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.
Bron: Gemeente Veendam en Politie Groningen
Catharina Glazenburg