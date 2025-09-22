Pop- en rockmuziek op de dinsdag bij Tony’s Pop Uur

STUDIO RADIO WESTERWOLDE – Morgen van 18.00 uur tot 20.00 weer een nieuwe aflevering van Tony’s Pop UUR, een informatief wekelijkse muziekprogramma van 18.00 uur tot 20.00 uur, waar je vooral niet alledaagse pop- en rockmuziek vooral uit de vervlogen tijden hoort.
Morgen maken we een reis door de tijd en langs de grenzen van de pop en rock. Van de funky energie van de Red Hot Chili Peppers tot de rauwe punkvibes van Paramore en de tijdloze magie van David Bowie’s Starman. We horen Australische powerrock van Superjesus, naast de meer intieme Gravity van Jon Toogood. Uit eigen land klinken Robert Long met een glimlach om jong geluk, en Frederique Spigt die ons meeneemt naar Rotterdam. Blur zorgt voor een stoot adrenaline met Song 2, terwijl ZZ Top hun Texaanse bluesrock laat horen in La Grange. Klassiekers als Split Enz, Ozzy Osbourne en Iron Maiden sluiten het 1e uur af en laten zien hoe veelzijdig de rockgeschiedenis is.
Daarna schakelen we naar het 2e uur waar I Blame Coco, dochter van Sting, verrassend eigenzinnig klinkt. Linkin Park en Matchbox Twenty brengen de emotie, terwijl Tones and I en Post Malone de moderne hitlijsten domineren. Lady Gaga laat horen dat ze álles kan, en Frank Boeijen bewijst dat Nederland zijn eigen klassiekers heeft. Mark Knopfler en Emmylou Harris zorgen voor warme americana, Spoon voor indie, Blink-182 voor jeugdige energie, en The Clash en The Kinks tonen waar punk en rock ooit begonnen. We sluiten af met de donkere kracht van Disturbed – een perfecte balans tussen oud en nieuw, grootheden en verrassingen.
Kortom: een muzikale achtbaan die je niet wilt missen!
Ben je nieuwsgierig?
Luister dan morgen van 18.00 uur tot 20.00 naar Tony’s POP UUR op RTV Westerwolde.
Presentatie: Tony Klaassens
Catharina Glazenburg