Protestantse Gemeente Sellingen houdt Ontmoetingsdienst

SELLINGEN – Op zondagmiddag 5 oktober wordt door de Protestantse Gemeente Sellingen een Ontmoetingsdienst georganiseerd.
Deze samenkomst is in de Sprankel Torenstraat 11 Sellingen.
Aanvang 16.00 uur.
Deze zangdienst middag staat onder leiding van Ds Otter.
Thema van deze middag is Levend Water.
De muzikale begeleiding is door de groep Lost and Found.
Na de dienst is er voor iedereen koffie/thee met een broodje.
Het wordt gezellig!
We verheugen ons op uw en jou komst!
Henny Schuring Evangelisatiecommissie Sellingen
Catharina Glazenburg