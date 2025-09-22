Rekenkamerrapport ‘Evaluatie Herstelplan 2019’ goed ontvangen

OLDAMBT – De Rekenkamer van de gemeente Oldambt heeft het Herstelplan 2019 geëvalueerd en de
bevindingen op 16 september jl. aangeboden aan de gemeenteraad.
Het Herstelplan was nodig omdat bij de gemeente grote financiële tekorten dreigden. Uit het onderzoek blijkt dat het Herstelplan tot stand kwam onder grote tijdsdruk, waardoor maatregelen vooral globaal werden uitgewerkt en maatschappelijke effecten onvoldoende inzichtelijk waren. De Rekenkamer heeft een aantal aanbevelingen voor de raad en het college gedaan met de bedoeling dat eerder duidelijk wordt welke gevolgen eventuele bezuinigingsmaatregelen voor de burgers en organisaties van Oldambt in de toekomst hebben.
De Rekenkamer concludeert dat twee factoren cruciaal zijn voor een effectief Herstelplan en mogelijke toekomstige bezuinigingen: voldoende tijd voor zorgvuldige analyse en besluitvorming, en een goed georganiseerde aanpak, inclusief monitoring, duidelijke communicatie en ondersteuning van de raad. Op basis van deze inzichten doet de Rekenkamer aanbevelingen aan zowel het college als de gemeenteraad. Zo wordt geadviseerd om in de toekomst eerder te starten met bezuinigingstrajecten, te investeren in betere monitoring en informatievoorziening en raadsleden actiever te ondersteunen, bijvoorbeeld met extra capaciteit binnen de griffie.
De Rekenkamer benadrukt het belang van transparantie, samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid bij toekomstige financiële trajecten. Het rapport bevat aanbevelingen die niet alleen gericht zijn op verbetering van processen, maar ook op versterking van de democratische besluitvorming in Oldambt.
Bron: Rekenkamer Oldambt
Catharina Glazenburg