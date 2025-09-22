VRIESCHELOO – Op Burendag zaterdag 27 september verzorgt Shantykoor Stormwind om 16.00 uur een concert Dorpshuis ’t Ganzenust. Burendag is niet compleet zonder muziek en zang. Terwijl u gezellig bijpraat met de buren, zingt het koor voor u. Meezingen is toegestaan . . . . mits enthousiast.
Het zangboek van het koor bestaat uit meer als honderd verschillende nummers; je kunt dus gerust zeggen dat ze een uitgebreid repertoire hebben. Het repertoire bestaat o.a. uit originele shanty’s, zeemansliedjes, bekende meezingers en kerstsongs. Ze zingen ook in meerdere talen.
- Nederlandstalig o.a. Dorp aan de rivier, Als de klok van Arnemuiden, Hoor je het ruisen der golven, Zeeman, Engelbewaarder, Kleine café aan de haven en vele anderen.
- Duitstalig staat bij ook uitgebreid bij ons op het repertoire met o.a. Bora-Bora, Heimatlos, Sonne über Sult, Meine kleine Insel, Mon Shantykoor Stormwind verzorgt concert in Dorpshuis ’t Ganzenust te Leone.
- Engelstalig hebben we uiteraard ook met o.a. Moly Malone, Halleluja, Sloop John B, Fiddlers Green, Amazing Grace. Country Roads
- Groningse taal komt bij ons eveneens tot zijn recht door o.a. Mien Egberdien, Tabee mien laaiverd, Westerwolde, de roos [Wia Buze].
Bron: Ronald Theuns
Catharina Glazenburg