Tellerlicker: festival vol rauwe randjes en nieuwe namen

Foto: Hannah Stienstra
- CG - Radio Westerwolde

WINSCHOTEN – Op zaterdag 27 september staat De Klinker in Winschoten volledig in het teken van Tellerlicker: een festival dat alles net even anders doet. Verwacht punk, hiphop, noise, performance en
kunst op plekken waar je normaal niet komt.


Met o.a. Elmer, YoungRubbi, Texoprint, Bony Macaroni, BlackboxRed en lokaal talent als Jelle Rik, Emile Teuben en Richard Nobbe. Ook STORMRAM presenteert experimenteel theater van jonge Noordelijke makers.


Datum: Zaterdag 27 september – De Klinker, Winschoten
Bron: Iris van der Linden

Foto’s: Hannah Stienstra

Catharina Glazenburg

