Volop avontuur in bibliotheek Westerwolde tijdens de Kinderboekenweek

WESTERWOLDE – Tijdens de Kinderboekenweek (1 tot en met 12 oktober 2025) organiseren de bibliotheken Westerwolde weer allerlei spannende, magische en geheimzinnige activiteiten! Kinderen zijn van harte welkom om op avontuur te gaan in de bieb. Het thema van deze Kinderboekenweek is ‘Vol avontuur!’ – een uitnodiging om op reis te gaan naar onbekende plekken, magische werelden en mysterieuze geheimen.

Wat is er te doen in Westerwolde?



Op avontuur met Rik de bioloog

Bibliotheek Blijham, donderdag 2 oktober, 19.30 – 20.30 uur

Met zaklamp en batdetector op pad in het donker! Ontdek welke dieren ’s avonds tot leven komen. Een spannend schemeravontuur vol natuur en verwondering voor kinderen vanaf 8 jaar. Deelname is gratis, maar je moet je van tevoren wel even aanmelden via groningsebibliotheken.nl/agenda.

Toemla speelt Capaldi

Bibliotheek Bellingwolde, woensdag 8 oktober, 15.00 – 15.45 uur

Reis mee door het Europa van de 18e eeuw met muzikant en poppenspeler Giuseppe Capaldi. Een poëtische voorstelling vol livemuziek, poppen en verwondering voor kinderen vanaf 6 jaar. Deelname is gratis, maar je moet je van tevoren wel even aanmelden via groningsebibliotheken.nl/agenda.

Theater Pannenkoek: Schone draak

Bibliotheek Ter Apel, zaterdag 11 oktober, 11.00 – 11.45 uur

Een muzikale, sprookjesachtige voorstelling voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Daan gaat op zoek naar een draak en ontdekt onderweg hoe mooi het kan zijn om even stil te staan. Deelname is gratis, maar je moet je van tevoren wel even aanmelden via groningsebibliotheken.nl/agenda.

Op avontuur met Dash

Bibliotheek Vlagtwedde, woensdag 15 oktober, 14.30 – 15.30 uur

Ontdek de bieb met Dash, een slimme robot die je langs verrassende opdrachten en boektitels leidt. Een interactieve speurtocht die lezen, techniek en puzzelen combineert – voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Deelname is gratis, maar je moet je van tevoren wel even aanmelden via groningsebibliotheken.nl/agenda.

Avonturenclub

Wonderwereld Ter Apel, zaterdag 18 oktober, 14.00-17.00 uur

Kruip in de huid van je eigen held en beleef een spannend verhaal vol keuzes en fantasie. Een tafelrollenspel voor kinderen uit groep 7 en 8, geïnspireerd op boeken en verhalen. Deelname is gratis, maar je moet je van tevoren wel even aanmelden via groningsebibliotheken.nl/agenda.

Avontuurlijke activiteiten

In het kader van de Kinderboekenweek organiseert bibliotheek in de hele provincie superleuke activiteiten. Van striphelden tot robots en van nachtelijke natuurtochten tot wonderlijke speurtochten – het wordt een Kinderboekenweek vol fantasie, ontdekkingen en verhalen! Alle avontuurlijke activiteiten in de Groningse bibliotheken en boekentips zijn te vinden op groningsebibliotheken.nl/kinderboekenweek.



Kinderen gratis lid van de bieb

Alle activiteiten zijn te bezoeken door leden én niet-leden. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Bij de bieb leen je boeken, e-books, luisterboeken, muziek, films, games en nog veel meer leuks voor kinderen. Kom knutselen, spelen of kies een mooi boek uit en plof samen op de bank. In de bibliotheek is een avontuur nooit ver weg!

Kijk voor meer informatie op biblionetgroningen.nl/kidsgratis.

Bron: Harma de Roo

Catharina Glazenburg