Wie wordt zondag 28 september a.s. Nederlandskampioen Ovalracing in Ter Apel?

TER APEL – In het laatste weekend van september staan de Finales van het Ovalracing seizoen 2025 op het programma. Dit zijn de laatst serie wedstrijden uit een serie van zeven wedstrijddagen. Deze dag zal bekend worden wie zich Nederlands Kampioen Ovalracing 2025 mag gaan noemen. Naast de strijd in de zeven reguliere wedstrijden staan er ook nog twee spectaculaire gastenklasses op het programma. De Saloon Stockcars gaan met zo’n twintig deelnemers, waaronder drie Britse coureurs, uitvechten wie de Dutch Open titel 2025 bij mag schrijven. Daarnaast zijn ook de Saloonstox voor de derde keer dit seizoen aanwezig. Zij strijden om het NNO baankampioenschap 2025.

Juniorenklasse

Bij de Junioren wist de jonge Teis Fischer uit Ter Apel tijdens de voorgaande wedstrijddag al zijn NK titel veilig te stellen. In een groot deelnemersveld had hij behoorlijk wat weerstand. Wie er met het zilver naar huis gaat is nog geen uitgemaakte zaak. Momenteel is het Niek Feenstra uit Schoonoord die met 272 punten de tweede plek in hanen heeft. Jurre van de Water uit Avenhorn zal een achterstand van 9 punten moeten goed maken om een plekje op het podium te kunnen stijgen. Op plek vier is het momenteel Elias Scharwat terwijl Jonas Kruger de vijfde positie in handen heeft. Wesley Veenstra en Ben Heimchen stroomden later dit seizoen in, voor hun is het vooral zaak ervaring op te doen.

Rookie Rods

In de top drie bij de Rookie Rods is het onderlinge verschil slechts vijf punten, terwijl er 60 punten op een wedstrijddag te halen zijn, het belooft daar dan ook een zenuwslopende middag te worden waarbij veelvuldig de punten zullen worden geteld. De in Ter Apel woonachtige Raymond Kuiper gaat aan de leiding (302 punten) voor Keano Boes (300 punten) en Brian Doddema bezit de derde positie met (297 punten). Daarachter zijn het Cato Caspers uit Kampen en Zoé van Wieren uit Klazienavven. Zij staan op een wat grotere achterstand, maar in het grote deelnemersveld kan het bij een foutje snel gaan in de puntenstand voor het kampioenschap.

BMW Cup

Het lijkt erop dat Rowen Snijder uit Nieuw Amsterdam erin gaat slagen zijn Nederlandse titel in de BMW Cup succesvol te gaan prolongeren. Hij verdedigd momenteel een voorsprong van dertig punten op equipe Huisman/Snijder. Zij zullen op hun beurt alle zeilen bij moeten zetten om Torsten Katuin uit Emmer Compascuum achter zich te houden. Het onderlinge verschil is op dit moment 8 punten in het gevecht om de tweede positie.

Standaard 2000

In de Standaard 2000 staat er naast het kampioenschap ook nog eens de strijd om de Gouden Helm Trofee op het programma. In deze klasse met kleine onderlinge verschillen heeft Ruben Schans uit Nieuw Weerdinge de beste papieren in handen. Een marge van dertien punten heeft hij op equipe Brakels. Michael Birke haakt ook nog steeds aan, hij heeft slecht een achterstand van vier punten op de tweede trede op het podium.

SuperRods

Vorig seizoen was Bernd Horstkamp uit het Duitse Hoogstede al dichtbij het INT. Nederlands kampioenschap in de SuperRods. Dit seizoen heeft hij laten zien dat hij wel de sterkste is en gaat hij met een grote voorsprong aan de finaledag beginnen. Grootste uitdager is de regerend kampioen, Kevin Zwiep uit Schoonoord, het verschil tussen beide is 34 punten. Alleen domme pech kan Horstkamp nog de titel kosten. Het lijkt erop dat Nick van Hoogen uit Tweede Exloermond in zijn debuut jaar in het ovalracen direct een podium plaats gaat opeisen. Met zijn Golf 3 diesel heeft hij de derde positie in handen. De ervaren Catrinus Vochteloo uit Emmen volgt op de voet met een onderling verschil van 14 punten, hij is dus ook zeker nog een kanshebber voor het laatste plekje op het podium bij het kampioenschap in de SuperRods.

2.0 Hotrods

Tijdens het Speedweekend, de afgelopen maand, stonden de 2.0 Hotrods volop in de schijnwerpers. Ook nu belooft het een zeer interessante strijd te worden. #122 Jorden Vowinkel uit Ommen en #18 Rik van der Linden uit Tilburg stonden voor het weekend al gelijk in punten en door allebei 76 punten toe te voegen aan het totaal gaan ze ook met een gelijke stand beginnen aan de finaledag in de strijd om het Int. NK Ovalracing 2025. Maar ook winnaar van de Dutch Open 2025 #144 Christian Simon uit Bottrop en Sander vd Heijden uit Oss doen nog volop mee in de strijd om kampioenschap. Door veel pech en het missen van een wedstrijd zal regerend kampioen Marius Bert uit Bottrop zijn titel dit seizoen helaas niet kunnen gaan prolongeren.

National Hotrods

Kan Johan Sanders uit Ter Apel zijn succesvolle seizoen bekronen met de INT. NK Ovalracing titel bij de National Hotrods in Ter Apel? Na een zeer indrukwekkende strijd met Reimon Bos uit Noord Sleen de EuroMaster titel bij de National Hotrods te hebben gewonnen, de afgelopen wedstrijddag, gaan deze beide heren nu strijden om de Nederlandse titel. Slechts drie punten is het onderlinge verschil tussen deze beide snelle mannen. De in Rosmalen woonachtige John van den Bosch heeft de derde positie stevig in handen, om zich nog te gaan bemoeien met de titelstrijd zal hij ruim twintig punten moeten goedmaken. Maar niets is onmogelijk, het pechduiveltje ligt in deze mechanische sport altijd op de loer. Het lijkt erop dat Mark Teuben uit Ter Apel en Arno Gons uit Oude Pekela gaan uitmaken wie vierde en vijfde in het kampioenschap gaan worden. Hun onderlinge verschil is slechts één punt.

Saloonstox

De Saloonstox zijn inmiddels ook regelmatig te zien op het circuit de Polderputten in Ter Apel. Zij zullen gaan strijden om het NNO kampioenschap in hun klasse die verreden wordt over drie wedstrijddagen in 2025. Bij het ingaan van de laatste wedstrijddag is het #823 Michel de Vries die de leiding in handen heeft, maar de onderlinge verschillen zijn klein. Zo staan #554 Dion Huiskes en #117 Koen Vanderstappen slechts op een kleine achterstand en ligt het kampioenschap in deze contactklasse nog volledig open.

Saloon Stockcars

Bij de spectaculaire Saloon Stockcars staan een groot deelnemersveld en de strijd om de Dutch Open titel 2025 garant voor volop actie op de korte baan in Ter Apel. Naast de top van Nederland in deze klasse hebben we ook deelname vanuit Engeland. Drie coureurs zullen de oversteek maken, #84 Carl Boswell, #199 Phill Powell en World Cup winnaar en regerend Dutch Open kampioen #902 Brad Compton Sage. De Nederlandse vloot wordt aangevoerd door de regerend National Points Champion #16 Jeremy van der Kraats.

De races zullen zondag 28 september om 11.30 uur van start gaan, alle klasses zullen drie keer aan de start verschijnen. Met naast de ontknopingen in het INT. Nederlandskampioenschap Ovalracing 2025 zal de Standaard 2000 gaan strijden om hun Gouden Helm Titel. De Saloon Stockcars zullen daarnaast strijden om de Dutch Open 2025 titel.

De tussenstanden van het INT. Nederlandskampioenschap Ovalracing 2025 zijn via deze link te vinden: NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP – Ovalracing Ter Apel

Voor meer informatie kijk op www.ovalracing-terapel.nl

Bron: Robert Dreier

Foto’s: Martijn Wieringh

Catharina Glazenburg