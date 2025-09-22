Zaterdag 4 oktober Sport- en Cultuurfair 2025 in MFC de Hardenberg

FINSTERWOLDE – Op zaterdag 4 oktober wordt in MFC de Hardenberg de Sport- en Cultuurfair 2025 gehouden.

Samen met het Cultuurplatform Oldambt is het weer gelukt om een gevarieerd programma voor jong en oud neer te zetten. Alle onderdelen zijn gericht op sporten, bewegen en ontmoeten.

Op zaterdag 4 oktober beginnen ze om 10.00 uur met twee gratis workshops. De hele ochtend kun je binnenlopen bij de schilderworkshop van Anja Blokzijl, een van de vrijwilligers van het MFC. Tot en met 28 september is aanmelden nog mogelijk voor de toneelworkshop van de bekende acteur/regisseur Bas de Bruijn. Voor beide workshops geldt: ervaring is niet nodig!

In de ochtend kun je ook meedoen aan een spelcircuit, een demonstratie van ‘Vitaal door bewegen’ en een wandeling met een gids door het mooie Tjammegebied. De wandeling met gids is ook in de middag mogelijk. Het ochtendprogramma sluit om 11:30 uur af met Freek Kupers van de Groninger Genever Stokerij die vertelt over de plannen voor het nieuwe Inspiratie- en erfgoedcentrum ‘De Graanrepubliek’. Een museum waar de geschiedenis van de Graanrepubliek centraal staat; het communisme, de sociale strijd en alles daaromheen.

In de middag vertelt André Hateboer om 12:30 uur over de lancering van een nieuwe activiteit in de MFC: Buurt & Boek.

Om 13.00 uur start een circusworkshop speciaal voor kinderen. Om 16:30 uur zullen ze hun geleerde kunsten voor het publiek vertonen!

Om 13:30 uur presenteert Cees Stolk zijn nieuwste boek over het verzet in Oldambt, ‘Ik ben zo weer terug: Eerbetoon aan de 67 omgekomen verzetsmensen uit het Oldambt’ waarin hij een portret schetst van al die door de nazi’s vermoorde Oldambtsters.

Rond 14:30 uur zullen de deelnemers aan de toneelworkshop het publiek verrassen met een voorstelling, ze spelen een scène uit ‘Draaikonten’ een voorstelling van Maria Goos over een ambitieus dansechtpaar dat er alles voor over heeft om de top te bereiken.

Om 15:30 uur reikt wethouder Jurrie Nieboer bij ons voor het eerst de Oldambtster Cultuurprijzen uit namens de gemeente Oldambt in samenwerking met het Cultuurplatform Oldambt. De zes genomineerden staan op Cultuurplatformoldambt.nl.

Het gehele programma is gratis en iedereen kan meedoen. Wel geldt vol=vol.

Zwembadprogramma

In het zwembad begint het programma al op vrijdagavond 3 oktober. Vanaf 20.30 uur op veler verzoek discozwemmen voor volwassenen met als afsluiting een cocktailparty in het gezellige sportcafé.

Zaterdagavond om 18.30 uur discozwemmen voor kinderen vanaf diploma A.

Op zondagmorgen sluiten ze in het zwembad het programma af met om 09.00 uur een clinic borstcrawl en schoolslag en om 10.00 uur discozwemmen voor kinderen zonder zwemdiploma, begeleiding verplicht.

Waar: MFC de Hardenberg, Hardenberg 5, 9684 AM Finsterwolde

Informatie: mfcdehardenberg.nl, cultuurplatformoldambt.nl

Bron: Gina Hillinga

Catharina Glazenburg