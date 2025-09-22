Zes mogelijke winnaars voor Oldambtster Cultuurprijzen

OLDAMBT – De gemeente Oldambt reikt dit jaar voor het eerst de Oldambtster Cultuurprijzen uit, in samenwerking met het Cultuurplatform Oldambt. Inwoners van onze gemeente konden tot en met 15 september namen voordragen van geschikte kandidaten voor de prijzen. De jury van de Oldambtster Cultuurprijzen maakte hieruit een selectie van zes namen. Er zijn twee categorieën: de Oldambtster Belofte (de Cultuur Talentprijs) en de Oldambtster Trots (De Oldambtster Cultuurprijs).
Genomineerden Oldambtster Belofte
– Willianne Heikens: vrijwilliger en junior conservator van stichting Musea van Heiligerlee
– Merijn Jansse van Noordwijk: maakt graffiti in de gemeente Oldambt
– Isa Renken: schildert en tekent en doet aan kunstrolschaatsen.
Genomineerden Oldambtster Trots
– Betsie Beishuizen: organisator Bevrijdingsfestival Oldambt
– Kees van Slochteren: organiseert lezingen voor de Oldambtster Kring (DOK) en ‘t NUT
– Winschoter Schooltheater: maakt jaarlijks theatervoorstellingen voor kinderen
Prijsuitreiking tijdens Sport- en Cultuurfair
Op zaterdag 4 oktober worden de winnaars van de Oldambtster Cultuurprijzen bekendgemaakt. Wethouder Jurrie Nieboer reikt dan om 15:30 uur de prijzen uit tijdens de Sport- en Cultuurfair in MFC De Hardenberg in Finsterwolde. Op deze dag zijn er allerlei gratis activiteiten, zoals een toneel- en schilderworkshop. Ook zijn er sprekers als Freek Kupers en Cees Stolk, die hier zijn nieuwe boek presenteert. Het volledige programma staat op www.cultuurplatformoldambt.nl .
Waardering
Met de twee cultuurprijzen wil de gemeente Oldambt het bewustzijn en de waardering voor de rol van kunst en cultuur in de gemeente vergroten. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier inzet voor kunst en cultuur in de gemeente. De winnaar van de Oldambtster Trots gaat naar huis met een bedrag van € 2.500; de winnaar van de Oldambtster Belofte krijgt € 1.000. Met de prijzen wil de gemeente Oldambtsters inspireren om mee te doen aan kunst en cultuur.
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg