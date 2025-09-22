Zolder geïsoleerd of een warmtepomp in huis? Stel je huis open voor bezoekers

OLDAMBT – Heb je jouw woning verbeterd? Bijvoorbeeld door de zolder te isoleren, kieren te dichten of een warmtepomp te installeren? Tijdens de open dagen van de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 1 en 8 november kunnen huiseigenaren in de gemeente Oldambt hun huis openstellen voor bezoekers die op zoek zijn naar ideeën en ervaringen uit de praktijk.
Mensen die van plan zijn om met hun huis aan de slag te gaan, zijn benieuwd welke keuzes anderen hebben gemaakt en hoe die hebben uitgepakt. Zij horen en zien graag hoe de warmtepomp precies werkt, hoe de zolder of aanbouw is geïsoleerd en hoeveel geluid het ventilatiesysteem maakt. De verhalen van bewoners uit de praktijk helpen bezoekers op weg met hun eigen huis.
Meld je huis aan
Huiseigenaren die willen laten zien wat zij hebben gedaan, kunnen hun woning aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden. Bezoekers kunnen zich dan inschrijven voor een bezoek op de zaterdag(en) en tijdstippen die de huiseigenaar heeft gekozen.
Het initiatief
De Nationale Duurzame Huizen Route wordt ondersteund door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de provincies Gelderland en Drenthe en meer dan 100 Nederlandse gemeenten, waaronder de gemeente Oldambt. Kijk voor alle informatie op www.duurzamehuizenroute.nl.
Bron: Gemeente Oldambt