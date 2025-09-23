Campagne ‘Kort ritje? Da’s zo gefietst!’ van start in de gemeente Pekela

PEKELA – De campagne ‘Kort ritje? Da’s zo gefietst!’ is deze week van start gegaan in de gemeente Pekela. De campagne maakt onderdeel uit van de landelijke actie Da’s zo gefietst en heeft als doel om inwoners op een positieve manier bewust te maken van hoe gemakkelijk en prettig het is om de fiets te pakken voor korte afstanden.
De gezichten van de campagne zijn Pekelders Hannie (73) uit Boven Pekela, Margriet (38) uit Nieuwe Pekela en Zonja (10), Rosie (8), Guus (7) en Daniella (38) uit Oude Pekela. Zij laten zien dat je voor veel dagelijkse ritjes prima de fiets kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan even op de fiets naar de supermarkt, de bibliotheek, de huisarts, school of het buurthuis.
Ook wethouder Ellen van Klaveren benadrukt het belang om voor korte afstanden de fiets te pakken: ‘Voor korte ritjes in en rond Pekela laat ik mijn auto meestal staan en stap ik op de fiets. Op deze manier blijf ik in beweging, zie ik veel meer van Pekela én draag ik bij aan een gezondere en schonere leefomgeving.’
Als onderdeel van deze campagne vindt op woensdag 24 september van 11.00 tot 14.00 uur ook de ‘Fietstaschallenge’ plaats bij winkelcentrum De Helling. Tijdens deze actie kunnen inwoners zelf ervaren hoe eenvoudig het is om met boodschappen in fietstassen te fietsen. Deelnemers krijgen een handige shopper rugtas cadeau. Om 13.00 uur is het de beurt aan wethouder Ellen van Klaveren om de challenge aan te gaan.
De campagne ‘Kort ritje? Da’s zo gefietst!’ is vanaf deze week tot en met volgende week (5 oktober) onder andere zichtbaar in het straatbeeld van Pekela, met driehoeksborden langs de weg en posters op diverse locaties in de gemeente.
Bron: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg