Commissaris van de Koning René Paas op werkbezoek in Pekela

PEKELA – Commissaris van de Koning René Paas komt vrijdag 26 september voor een werkbezoek naar Pekela. De commissaris laat zich informeren over het reilen en zeilen in de gemeente.
Hoofdthema van het werkbezoek is vrijwilligerswerk. Daarvoor gaat de CdK onder meer naar het Kapiteinshuis en het jongerencentrum in dorpshuis de Kiepe in Nieuwe Pekela.
Ook gaat hij in gesprek met burgemeester Jaap Kuin en wethouders Ellen van Klaveren en Reiny Kuiper. Daarnaast krijgt hij in sporthal De Spil een presentatie over het dorpsvernieuwingsproject Thuus in Nij Pekel.
