Duitse Dag op 3 oktober in Winschoten

WINSCHOTEN – Vrijdag 3 oktober wordt door Zweep Events weer een Winschoter Duitse Dag georganiseerd.
Drie oktober is een feestdag voor onze Oosterburen. Het is namelijk de Dag van de Duitse Eenheid, de verjaardag van de Duitse hereniging in 1990.
Naar verwachting komen ook dit jaar weer veel Duitsers naar Winschoten. Daarom organiseert Zweep Events een zogenaamde Duitse Dag. Op het programma staat vermaak voor jong en oud met een braderie, rommelmarkt en entertainment.
De Duitse Dag is van 10.00 tot 18.00 uur.
Bron: Zweep Events
Catharina Glazenburg