Gevarieerd programma tijdens de regenboogweek in Winschoten

WINSCHOTEN – Binnenkort gaat de regenboogweek 2025 van start met een leuk en gevarieerd programma. Alle activiteiten vinden plaats in Winschoten.
Op 4 oktober is er een kleurrijke middag vol plezier, gezelligheid en verbinding. Het Feest met Kleur wordt gehouden in het Jongerencentrum ’t Spoor aan de Garst van 13.00 uur tot 18.00 uur. Op het programma staan een spetterde bingo gepresenteerd door dragqueen Madame The Queen en een leuke quizz voor alle leeftijden. Natuurlijk zijn er leuke prijzen te verdienen. De toegang, de activiteiten én de hapjes en drankjes zijn gratis! Jong én oud is hier van harte welkom.
Maandag 6 oktober wordt om 14.00 uur op het gemeentehuis aan de Langestraat de regenboogvlag gehesen en zullen wethouder Gert Engelkens en iemand van Stichting Regenboog Oldambt een korte toespraak houden. Napraten kan in de raadzaal onder het genot van een kop koffie of thee met een roze koek.
Dinsdag 7 oktober is traditioneel de filmavond in Cultureel Centrum De Klinker. Samen met de filmliga hebben we dit jaar gekozen voor de film “A nice Indian Boy”, een feelgood romcom vol kleurrijke tradities, grote dromen en de zoektocht naar een plek waar je écht jezelf mag zijn. Een aanrader. Kom op tijd of bestel vooraf je kaart, het kan best heel druk worden. Kaarten verkrijgbaar bij de Klinker.
Woensdag 8 oktober hebben ze ook dit jaar een toneelvoorstelling. De Theatervoorstelling: ’t is stil aan de overkant wordt gehouden in de kantine van VV Bato, Sportpark St.Vitusholt en begint om 19.00 uur. Het is een dynamische en educatieve theatervoorstelling die de thema’s homoseksualiteit, inclusiviteit en identiteitsvorming bespreekbaar maakt. Aanmelden vóór 6 oktober. Zie informatie op onze website www.regenboogoldambt.nl
Donderdag 9 oktober wordt voor het gemeentehuis in de Langestraat samen met o.a. het Leger des Heils een stand ingericht. Er wordt stilgestaan bij Wereld Daklozendag, omdat één op de 5 daklozen tot de queer/lhbti gemeenschap behoort. Kom vooral langs voor informatie en een praatje.
Alle informatie vind je op www.regenboogoldambt.nl
Bron: Mark Voetel, Stichting Regenboog Oldambt
Catharina Glazenburg