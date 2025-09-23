DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Op maandag 15 september 2025 vonden in de Pastor-Hilling-Straße in Papenburg twee oplichterszaken plaats. In één geval deden twee tot dan toe onbekende daders zich voor als medewerkers van een energieleverancier en wilden ze de elektriciteits- en watermeters opnemen. De daders drongen de woning van een slachtoffer binnen. De bewoner merkte vervolgens dat er gouden sieraden ontbraken. Diezelfde dag en in dezelfde straat delict doken de daders opnieuw op. Ze drongen op dezelfde manier een andere woning binnen. In dit geval verlieten de onbekende daders het pand echter zonder buit.
De politie waarschuwt nogmaals voor oplichters: – Laat geen vreemden toe in uw woning. – Vraag altijd om een identiteitsbewijs van medewerkers van het nutsbedrijf. – Neem bij twijfel direct contact op met het bedrijf of de politie.
Getuigen die verdachte personen of voertuigen in de Pastor-Hilling-Straße hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961 9260.
Lähden
Tussen maandag 15 september omstreeks 16:00 uur en maandag 22 september omstreeks 07:00 uur bij de basisschool aan de Schulstraße in de wijk Holte-Lastrup vernielingen gepleegd. Onbekende daders hebben ongeveer 30 betonnen tegels op de tribunes vernield (zie foto). De schade bedraagt circa € 1.000,-. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die in deze periode verdachte personen hebben gezien contact op te nemen met de politie van Haselünne via 05961/958700 of een ander politiebureau.
Meppen
Op dinsdagochtend 23 september vond omstreeks 7.50 uur op de kruising van de B402 en de Versener Straße in Meppen een aanrijding plaats. Een 24-jarige vrouw reed met haar Audi A4 over de Versener Straße, van Versen naar Wesuwe. Een tot dan toe onbekende bestuurder van een vrachtwagen met Nederlands kenteken sloeg vanaf de B402 linksaf de Versener Straße in, waarbij de bestuurder van de Audi geen voorrang kreeg. Om een aanrijding te voorkomen, moest de vrouw naar rechts uitwijken. Ze raakte van de rijbaan en botste tegen een afzettingspaal. Het voertuig en de paal raakten beschadigd.
De vrachtwagenchauffeur reed verder zonder zich om het ongeval te bekommeren. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of de betrokken vrachtwagen, worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg