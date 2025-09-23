Muziek als houvast voor mensen met dementie in Borg Westerwolde

TER APEL – In zorgcentrum Borg Westerwolde in Ter Apel stond maandag muziek centraal in het kader van Wereld Alzheimerdag. Het landelijke thema dit jaar was ‘samen muziek maken’. Muziek kan herinneringen oproepen bij mensen met dementie en heeft vaak een positief effect op hun stemming.
In Borg Westerwolde is muziek niet beperkt tot deze dag. Twee keer per week zijn er vaste activiteiten waarin bewoners samen zingen, vaak onder begeleiding van zanger Rien van Boven. “Je ziet dat mensen teksten herkennen, zelfs als veel andere herinneringen vervagen,” zegt Mina Woortman, EVV’er en verpleegkundige in Borg Westerwolde.
Volgens Woortman leidt het landelijke open-deurenbeleid in verpleeghuizen soms tot lastige situaties, bijvoorbeeld wanneer bewoners in de war raken buiten het terrein. Ze zegt dat het belangrijk is dat er meer voorlichting komt, zodat mensen beter begrijpen waar dit gedrag vandaan komt.
In Nederland leven ruim 300.000 mensen met dementie. Dat aantal zal de komende twintig jaar naar verwachting verdubbelen. Met Wereld Alzheimerdag wordt aandacht gevraagd voor de impact van de ziekte en het belang van goede zorg en voorlichting.
Malou Vos