Ontdek het bijzondere leven van Winkler Prins tijdens lezing in vanBeresteyn

VEENDAM – Dinsdagmiddag 30 september neemt Hendrik Andries Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum, je mee op een boeiende reis door het leven van de iconische Winkler Prins.
Een verhaal dat niet alleen zijn bekendheid als encyclopedist belicht, maar ook zijn invloed op Veendam en de regio.
Winkler Prins is bij velen vooral bekend door de encyclopedie die zijn naam draagt. Toch heeft deze veelzijdige man veel meer betekend voor de regio. Tijdens de lezing vertelt Hendrik Andries Hachmer aan de hand van foto’s en verhalen meer over Winkler Prins’ leven.
De lezing is een OnderOns activiteit. Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur wordt er een leuke activiteit georganiseerd in de foyer van vanBeresteyn. Deze leerzame lezing kost € 5,00 inclusief een kopje koffie of thee, zodat je in een ontspannen sfeer kunt genieten van het verhaal van Winkler Prins.
Datum: Dinsdag 30 september 2025
Aanvang: 14.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn