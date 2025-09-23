Open dagen bij Derkje Pepping-Smid in Bourtange

BOURTANGE – Op zaterdag 27 en zondag 28 september opent Derkje Pepping-Smid (84) de deuren van haar tuinhuis aan de Vlagtwedderstraat 63 voor belangstellenden. Van 11.00 tot 17.00 uur kan het publiek een kijkje nemen in haar bijzondere verzameling: van antiek tot kunst, van bodemvondsten tot huiselijke gebruiksvoorwerpen.

Wie het tuinhuis van Derkje binnenstapt, waant zich tientallen jaren terug in de tijd. Al veertig jaar verzamelt zij oude spullen, waaronder unieke stukken uit Bourtange zelf. Een pronkstuk is een eeuwenoude vuistbijl die ooit op haar land werd gevonden. Archeoloog Ko Lenting wilde de bijl graag in een museum onderbrengen, maar Derkje hield voet bij stuk: “Hij is op ons land gevonden, dus hij blijft hier.”

Van tuinhuis naar schuur

Het begon allemaal klein, veertig jaar geleden, in het tuinhuis bij de boerderij van Derkje en haar echtgenoot. Toen haar verzameling bleef groeien en de ruimte tekortschoot, stelde haar man voor om ook de schuur, waarin daarvoor de varkens huisden, erbij te betrekken. Zo ontstond haar eigen museum, dat nog steeds te bezoeken is.

Op de vraag hoe zij aan al die spullen komt, antwoordt Derkje nuchter: “Veel had ik al zelf en ik had zo mijn connecties. Naar rommelmarkten ging ik nooit, want ’s morgens moest er gemolken worden.”

Bijzondere stukken

De verzameling is zeer gevarieerd: van een metalen kruidenkoker, de kiel van Bartje, antieke smeedijzeren ramen en porselein tot glaswerk, oud beddengoed en emaillen gebruiksvoorwerpen. “Te veel om op te noemen,” zegt Derkje.

Wie wil rondkijken, betaalt normaal één euro entree. Sommige stukken zijn ook te koop.

Doorzetten ondanks tegenslagen

De krasse Bourtanger heeft in de loop der jaren heel wat te verduren gehad. Zeven keer is er bij haar ingebroken, waarvan één keer zelfs onder bedreiging met een wapen. Daarnaast heeft ze meerdere malen in het ziekenhuis gelegen met botbreuken. Toch laat Derkje zich niet uit het veld slaan. Tegenwoordig is alles goed beveiligd met camera’s en met frisse moed bereidt ze de open dagen voor.

Binnen is ze druk bezig met stoffen en opruimen, buiten zorgen twee jongens dat alles netjes wordt gemaakt. De hutspot staat al op het vuur, zodat de helpers na het werk samen aan tafel kunnen.

Uitnodiging

Derkje kijkt uit naar de open dagen, al verwacht ze de nodige drukte. Belangstellenden zijn van harte welkom op zaterdag 27 en zondag 28 september tussen 11.00 en 17.00 uur in het tuinhuis en de schuur aan de Vlagtwedderstraat 63 in Bourtange.

