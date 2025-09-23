Peter de Jager wordt nieuwe huurder van Grand Café Van Beresteyn

VEENDAM – Per 1 oktober 2025 is Peter de Jager de nieuwe huurder van het Grand Café vanBeresteyn in Veendam. Vandaag zijn de contracten ondertekend in het gemeentehuis.
Peter de Jager, woonachtig in Groningen, heeft meer dan 30 jaar ervaring in de horeca. Na zijn opleiding aan de Hotelschool werkte hij twintig jaar bij Eurest/Compass Group op uiteenlopende locaties, zoals Thialf IJsstadion in Heerenveen, Martinihal Groningen, Paleis het Loo in Apeldoorn en als locatiemanager op het TT Circuit in Assen. Vervolgens runde hij samen met zijn vrouw tien jaar lang Het Rozenpaviljoen in Winschoten, dat zij vorig jaar hebben verkocht. Na een tussenjaar met reizen en diverse werkzaamheden start hij nu vol enthousiasme aan zijn nieuwe avontuur in Veendam.
“Met veel plezier ga ik een nieuwe uitdaging aan met de exploitatie van het Grand Café vanBeresteyn. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met alle partijen die in het gebouw actief zijn,” zegt Peter de Jager
De gemeente Veendam heet Peter van harte welkom en wenst hem veel succes als nieuwe huurder van het Grand Café.
Bron/foto’s: Gemeente Veendam
Catharina Glazenburg