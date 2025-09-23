Sjaak Wijma nieuw lid raad van commissarissen Ommelander Ziekenhuis Groningen

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis Groningen verwelkomt de heer J. (Sjaak) Wijma (1958) met ingang van 1 oktober 2025 als nieuw lid van de raad van commissarissen (rvc). Daarmee volgt hij de heer prof. dr. I.N. (Ivo) van Schaik op die per 1 oktober 2025 aftreedt vanwege het einde van zijn tweede termijn.

Sjaak Wijma heeft ruime ervaring in de zorg, zowel medisch als bestuurlijk. Bijna 25 jaar werkte hij als gynaecoloog in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Daar was hij ook voorzitter van de medische staf en van het Collectief Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis. Van 2011 – 2014 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). In 2016 maakte hij de overstap naar het Zorginstituut Nederland. Daar kreeg hij de verantwoordelijkheid voor pakketbeheer en kwaliteitsbeleid zorgbreed. In 2018 werd hij benoemd tot bestuursvoorzitter van het Zorginstituut. Een rol die hij tot en met 2024 vervulde, waarna hij met pensioen ging. Sinds dit jaar is Sjaak Wijma onder andere voorzitter van de kerncommissie van het Kaderprogramma Passende Zorg, dat ZonMw uitvoert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Regionale zorg dichtbij

Sjaak Wijma: ‘Ik heb mij altijd sterk gemaakt voor passende zorg. Passende zorg beantwoordt de vraag naar zorg die is afgestemd op de persoon. Het liefst zo dicht mogelijk bij de leefwereld van mensen. Dat vraagt om netwerkzorg rond mensen en overstijgt het belang van zorgorganisaties. Samenwerking is de sleutel, concurrentie is geweest. Dat gesprek wil ik voortdurend agenderen, redenerend vanuit het perspectief van de mensen die zorg nodig hebben. Dat geldt voor het Ommelander Ziekenhuis, maar ook voor andere ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de gemeenten waar onze patiënten wonen.’ Tijdens zijn werkzame leven is Sjaak Wijma altijd in Haren blijven wonen. ‘Ik voel mij zeer verbonden met de regio. Daarin is zorg belangrijk voor de leefbaarheid. Het Ommelander Ziekenhuis maakt die regionale zorg (dichtbij) mogelijk, in samenwerking met andere ziekenhuizen. Deze regio biedt zo veel kansen, daar draag ik als lid van de rvc graag mijn steentje aan bij!’

Goede opvolger

Ruurd Jan Roorda, voorzitter van de rvc: ‘Ivo van Schaik is acht jaar lang nauw betrokken geweest bij het Ommelander Ziekenhuis en heeft een belangrijke toegevoegde waarde geleverd. Zo heeft hij als voorzitter van de commissie kwaliteit mede gezorgd voor de hoge kwaliteit van zorg die het Ommelander Ziekenhuis levert. Iets waar wij als raad erg trots op zijn. Wij zijn Ivo zeer dankbaar voor zijn inzet en vinden het spijtig hem te moeten laten gaan. Gelukkig hebben we in Sjaak Wijma een uitstekende opvolger gevonden. Met zijn jarenlange medische en bestuurlijke ervaring in de zorg, zijn landelijke én regionale netwerk is hij een waardevolle aanvulling op ons team. Wij vertrouwen erop dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verder toekomstbestendig maken van het Ommelander Ziekenhuis.’

Over het Ommelander Ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1500 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, de inwoners van Noord- en Oost-Groningen. Ze doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn ze hét ziekenhuis voor de regio. Het OZG werkt daarbij nauw samen met andere zorgaanbieders en verwijzers. Hun motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

Bron: OZG

Catharina Glazenburg