Spreekuur voor grenspendelaars in Emmen

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 23 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LOKAAL WAT BUIEN | DROGE PERIODE

Vandaag staat in het teken van heldere opklaringen maar ook een paar buien die passeren. Veel zijn dat er niet en regelmatig is er dus zon. De wind gaat uit het noorden tot noordoosten waaien met windkracht 3 en daarmee is het niet warm met een maximum rond 16 graden.

Vanavond en vannacht is het droog en in het algemeen helder. Er blijft vannacht nog een zwakke wind over en de minimumtemperatuur is ongeveer 6 graden. Morgen begint dus fris en warm wordt het ook niet, ondanks dat het vrij zonnig weer zal zijn, met af en toe wat stapelwolken. De maximumtemperatuur is morgen 15 of 16 graden. Er komt een matige oostenwind bij te staan, windkracht 4.

Donderdag staat er overdag ook windkracht 4 en ook dan is er vrij veel zon, maar ook dan is het niet warm met maximaal zo’n 16 graden. Vrijdag en zaterdag is er minder wind en daardoor is het voor het gevoel wat warmer. ‘s Ochtends is het ook dan nog fris: minima rond 7 graden. Pas in de loop van volgend weekend wordt het allemaal wat zachter.