Doorbraak in ontwikkeling Langestraat-Noord en centrum

WINSCHOTEN – Na jarenlange verpaupering en langdurige leegstand ondergaat een deel van de Langestraat-Noord en het achterliggende centrumdeel een forse, beeldbepalende metamorfose. Op de plek van onder meer de zogeheten ‘brand-locatie en de voormalige ‘Skooter/H&M-locatie’ start in oktober de aanpak van een gezichtsbepalend deel van het centrum. De diverse projecten voorzien in een mix van kleinschalige winkelunits, daghoreca en extra woonruimte. De aanpak is mede mogelijk door overheidssubsidie, gemeentelijke gelden en particuliere investeerders.

Concreet gaat het om de doorontwikkeling van de panden Langestraat 69-71-73 (investeerder Visser Vastgoed BV) en Langestraat 58-63-65-67 (investeerder Molenstad Ontwikkeling BV).

Bij de nummers 69-71-73 betreft het de ombouw naar kleinschalige commerciële ruimtes, dienstverlening met een baliefunctie en daghoreca. Zowel boven als achter de genoemde panden wordt ruimte gemaakt voor wonen, totaal achttien wooneenheden.

Soortgelijke ideeën zijn van toepassing op Langestraat 58-63-65-67, met als belangrijk verschil dat hier ruimte is voor 33 wooneenheden. In het oog springt de renovatie van het voormalige fabriekspand van Roelfsema Tabak en de verbouw van het oude ‘Skooter’-pand.

Verbinding Lucas-locatie

Voor beide locaties geldt dat bij de invulling kleinschalige winkelunits alleen bestemd zijn aan de voorzijde van de Langestraat, het winkelgebied. De achterzijde krijgt alleen de invulling wonen. Dit gebied staat in directe verbinding met de Lucas-locatie. Niet toevallig voorzien de plannen in een voetgangersverbinding tussen Langestraat en de nog in te richten Lucas-locatie.

Invulling ambitie

Wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt is enthousiast. “Dit is een historisch moment. Een doorbraak in de plannen voor de centrumontwikkeling van Winschoten. In dit grootschalige project komt veel, zo niet alles samen wat we in het ambitiedocument hebben beschreven voor dit deel van het centrum. Wanneer je de tekeningen ziet, kun je niet anders dan trots zijn dat we dit voor de stad en inwoners gezamenlijk realiseren. Als gemeente Oldambt in samenwerking met ondernemers met lef.”

Impuls Centrumontwikkeling

De plannen kregen een flinke steun in de rug met financiering vanuit Den Haag, de zogeheten Impuls Centrumontwikkeling. Bijna drie miljoen euro. Mede met die gelden was het mogelijk om samen met investeerders knelpunten in de planontwikkeling om te zetten in oplossingen voor ondernemers.

De realisatie van de metamorfose gaat in fasen waarbij in eerste instantie de gevels in de Langestraat worden aangepakt. De totale uitvoering neemt circa drie jaar in beslag. In de ogen van Wünker laten de plannen zien, dat de ambities niet alleen leven op papier. “Dit is tastbaar. Samen schrijven we nieuwe geschiedenis voor dit deel van Winschoten. Het heeft een positieve uitstraling over Winschoten en Oldambt. Goed voorbeeld doet volgen, zou ik met een knipoog zeggen.”

Bron: Gemeente Oldambt

Foto’s: pdb | design

Catharina Glazenburg