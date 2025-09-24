Femke Nap (10) geïnstalleerd als eerste kinderburgemeester van Oldambt

WINSCHOTEN – Femke Nap is de allereerste kinderburgemeester van gemeente Oldambt. Vanavond werd Femke officieel geïnstalleerd tijdens de vergadering van de gemeenteraad.
Gedurende dit schooljaar gaat Femke zich inzetten om de kinderen en de gemeente dichter bij elkaar te brengen. Zo gaat ze mee met de burgemeester naar verschillende activiteiten en officiële gebeurtenissen, maar gaat ze ook zelf aan de slag met het bedenken van oplossingen voor zaken die spelen onder kinderen in Oldambt. Gelukkig hoeft ze niet alles alleen te doen, maar wordt ze gedurende het jaar bijgestaan door een team van kinderen die met haar mee gaan denken.
Wie is Femke?
Femke is 10 jaar oud, woont in Beerta en Midwolda, en zit in groep zeven van KC de Bouwsteen in Finsterwolde. Ze houdt van sporten, creatief bezig zijn, bakken en lezen. In haar sollicitatiebrief vertelde Femke dat ze na een schoolbezoek van burgemeester Cora-Yfke Sikkema zo enthousiast was geworden, dat ze zelf ook burgemeester wilde worden. Toen de oproep voor de eerste kinderburgemeester in Oldambt voorbij kwam, besloot ze meteen te schrijven. Femke vindt het belangrijk om haar stem te laten horen en daarmee op te komen voor de kinderen in de gemeente Oldambt.
“Niet over, maar mét kinderen praten”
Met de komst van Femke als eerste kinderburgemeester gaat er een langgekoesterde wens in vervulling. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema is enthousiast en kijkt uit naar het komende jaar: “Met een kinderburgemeester geven we kinderen een stem en een gezicht binnen onze gemeente. In plaats van over kinderen te praten, willen we graag mét ze praten en leren van hun creativiteit.”
Contact met de kinderburgemeester
Kinderen, scholen en verenigingen die in een uitnodiging of idee hebben, kunnen contact opnemen met de kinderburgemeester via de griffie van de gemeente Oldambt (griffie@gemeente-oldambt.nl). Of het nu gaat om een feestelijke opening, een bijzondere activiteit of een goed idee om Oldambt kindvriendelijker te maken: de kinderburgemeester hoort het graag.
Bron: Gemeente Oldambt
Foto’s: Malou Vos
Catharina Glazenburg