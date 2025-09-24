Gemeente stelt opnieuw 122.500 euro beschikbaar voor een leefbaar Pekela

PEKELA – Vanaf 1 oktober 2025 kunnen stichtingen, verenigingen en bewonerscollectieven in de gemeente Pekela weer subsidie aanvragen uit het Leefbaarheidsfonds. Het fonds ondersteunt projecten die de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente versterken. Het geld komt uit de opbrengsten van twee zonneparken in Pekela.
Dit is de tweede ronde van het Leefbaarheidsfonds. Vorig jaar kregen 19 initiatieven een bijdrage. Het geld ging onder meer naar randprogrammering bij de jaarmarkten in Oude en Nieuwe Pekela, de bouw van een ontmoetingsplek in Boven Pekela en nieuwe tenten voor de scouting. Aanvragers krijgen maximaal 10.000 euro.
Steuntje in de rug
Wethouder Reiny Kuiper: ‘Goede ideeën van inwoners verdienen een kans. Het Leefbaarheidsfonds geeft hen een steuntje in de rug om plannen echt van de grond te krijgen. Vorig jaar kregen we een groot aantal uitstekende inzendingen om de leefbaarheid in Pekela te versterken, en dat willen we blijven stimuleren.’
Informatiebijeenkomst
Initiatiefnemers die subsidie willen aanvragen zijn welkom op één van de informatiebijeenkomsten. Die zijn op maandag 6 oktober om 19.30 uur in De Kiepe in Nieuwe Pekela en dinsdag 14 oktober om 19.30 uur in MFC De Binding in Oude Pekela. Tijdens deze bijeenkomsten legt de gemeente uit waarop gelet wordt bij de beoordeling en welke projecten de meeste kans maken.
Bron: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg