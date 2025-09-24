Gemeenteraad Stadskanaal steunt motie Lokaal Betrokken voor kinderfeestjes in de wijk

STADSKANAAL – De gemeenteraad van Stadskanaal heeft maandagavond 22 september unaniem ingestemd met een motie van Lokaal Betrokken.
De motie is ingediend samen met D66, SP, ChristenUnie en de PvdA, om te onderzoeken of het organiseren van kinderfeestjes in buurt- en wijkverenigingen mogelijk gemaakt kan worden.
Steeds vaker kreeg Lokaal Betrokken signalen van inwoners en verenigingen dat het vieren van een kinderfeestje in een buurtcentrum of wijkgebouw in de gemeente Stadskanaal niet mogelijk is. Hierdoor missen sommige kinderen de kans op een feestelijke verjaardag.
Lokaal Betrokken vindt dat ieder kind recht heeft op een feestje, ongeacht de thuissituatie. “Een verjaardagsfeestje lijkt misschien iets kleins, maar voor een kind betekent het veel. Het is een moment van vreugde, erkenning en sociale verbinding ,ongeacht de thuissituatie,” zegt raadslid Jelmer van der Veen. “Wij willen dat elk kind in Stadskanaal die kans heeft.”
Naast kinderfeestjes verzoekt de motie het college ook te onderzoeken welke andere vormen van laagdrempelig gebruik van buurt- en wijkgebouwen mogelijk zijn, zoals vergaderingen van verenigingen. Binnen twee maanden verwacht de raad een voorstel van het college.
Bron: Lokaal Betrokken
Catharina Glazenburg