Jeugdexcursie: ontdek hoe een boer in Oldambt duurzaam bezig is!

OLDAMBT – De regiotafel Oldambt nodigt jongeren uit voor een toffe excursie naar een boerenerf waar duurzaamheid overal terug te zien is. Hier leer je hoe een lokale boer, samen met de gemeenschap, werkt aan een eerlijke en groene toekomst. Tijdens de rondleiding zie je hoe hij z’n huis verwarmt met de warmte van de melk, natuur inclusief boert, en een grote batterij gebruikt om slim met energie om te gaan. Ook krijg je een kijkje bij de dorpsmolen en ontdek je hoe een dorp samenwerkt in een coöperatie om de energietransitie zelf in handen te nemen.
Speciaal voor jongeren: vervoer wordt geregeld vanaf jongerencentrum ’t Spoor in Winschoten. Je hoeft dus alleen jezelf mee te nemen! Natuurlijk staat er koffie, thee en limonade klaar.
Kom mee, kijk rond en ontdek hoe duurzaam leven in Oldambt er in de praktijk uitziet.
Aanmelden kan via: rosa.nab@grek.nl
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg