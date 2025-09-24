DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Gisteren vond tussen 16:15 en 16:50 uur op een parkeerplaats aan de Versener Straße in Meppen een aanrijding plaats waarbij iemand doorreed. Een nog onbekende bestuurder beschadigde tijdens het parkeren of verlaten van een parkeerplaats een geparkeerde groene VW T-Cross. De bestuurder reed vervolgens door. De schade wordt geschat op € 2.000,- . Getuigen met informatie over de verantwoordelijke van het ongeval worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/9490.
Tussen maandag 16.45 uur en dinsdag 07.00 uur heeft op een bouwplaats aan de Esterfelder Stiege / Uhlandstraße in Meppen een diefstal plaatsgevonden. Onbekende daders klommen door het bouwhek en stalen uit twee bouwvoertuigen circa 430 liter diesel. De schade wordt geschat op € 690,-.
Tussen maandagavond 19.45 uur en dinsdagochtend 8.15 uur is bij een werkplaats aan de Schulze-Delitzsch-Straße in Meppen ingebroken. De daders hebben verschillende kasten doorzocht en een laptop gestolen. De schade wordt op € 500,- geschat.
Getuigen die iets verdachts hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/9490.
Papenburg
Tussen maandag 17.00 uur en dinsdag 7.30 uur is bijeen werkplaats aan de Zur Seeschleuse Straße in Papenburg ingebroken. De daders vernielden de ruit van een achterdeur en verschaften zich toegang tot de werkplaats. Volgens de huidige informatie hebben ze gereedschap gestolen. De totale schade wordt op circa € 1.200,- geschat.
Diezelfde nacht is ook bij een dierenartspraktijk aan de Zur Seeschleuse Straße een inbraak gepleegd. De daders forceerden een achterdeur. Ze hebben contant geld en medicijnen gestolen. De eerste schattingen van de schade bedragen circa € 10.000. Of de misdrijven verband houden met elkaar, wordt onderzocht.
Getuigen die verdachte waarnemingen hebben gedaan, worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg