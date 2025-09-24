Kritiek op plannen Enexis over groot verdeelstation aan het Oldambtmeer

OOSTWOLD – Gisteravond vond in de gemeente Oldambt een thema-avond plaats over de plannen van Enexis voor een groot transportverdeelstation aan de Noorderringdijk in Oostwold, aan het Oldambtmeer. Het gaat om een gebouw van circa 20 x 15 meter en 5 meter hoog, dat het huidige kleine transformatorhuisje aan de Hoofdstraat moet vervangen en uitbreiden.



Tijdens de avond konden politieke fracties zich laten informeren en vragen stellen. Alle partijen waren aanwezig en veel fracties reageerden kritisch op de gekozen locatie aan de rand van het Oldambtmeer, pal tegen de bebouwde kom en tegenover vogelbroedgebied De Kikkerberg.



Spanning met de nieuwe omgevingsvisie

In de nieuwe omgevingsvisie heeft de gemeente Oldambt juist vastgelegd dat Winschoten en de dorpen rond het Oldambtmeer moeten worden ontwikkeld als gebied voor wonen en recreatie. Het gebied wordt zelfs “het gouden ei” genoemd. “Een dergelijk industrieobject past niet binnen die visie,” was de teneur van meerdere bijdragen. “Er wordt hier geïnvesteerd in recreatie, bijvoorbeeld in de verbreding van het toeristische fietspad dat langs deze locatie komt en tegelijkertijd zet je er een groot industrieel gebouw neer. Dat past niet binnen de visie. Dat wringt.”



Dorpsbelangen Oostwold: alternatieven onvoldoende onderzocht

Dorpsbelangen Oostwold deelt de zorgen en pleit voor een andere locatie. “Er zijn alternatieven, bijvoorbeeld achter het sportveld, die beter passen. Daar moet je stroomkabels onder de weg door trekken, maar dat is in Oostwold vorig jaar ook gedaan. Het argument dat dat niet kan of wenselijk is, vervalt dus. Gaat het over niet kunnen of niet willen?”



Ook de ligging van natuurgebied De Kikkerberg is volgens Dorpsbelangen niet goed meegenomen in de analyse. “Deze plek is zichtbaar voor veel inwoners uit Oostwold, voor Midwolda en voor recreanten op het meer. Het is onbegrijpelijk dat Enexis blijft vasthouden aan deze locatie en dit onderbouwt met argumenten die weerlegbaar zijn.”



Voorbeeld uit Vledder

Dorpsbelangen wijst erop dat in Vledder een vergelijkbare situatie speelde. Daar zou een transportverdeelstation naast een recreatievoorziening worden geplaatst. “In overleg met bewoners, de gemeente en de recreatieondernemer is uiteindelijk gekozen voor een andere locatie die technisch haalbaar én maatschappelijk acceptabel was. Dat laat zien dat het kan, als de bereidheid er is,” aldus Dorpsbelangen Oostwold. “Die bereidheid lijkt er nu niet bij Enexis; zij houden vast aan deze locatie.”



Fracties willen bredere afweging

Voor de zomer drongen D66, VVD, VCP en GroenLinks al aan op een nieuw locatieonderzoek waarin ook maatschappelijke aspecten worden meegenomen. Enexis gebruikte de zomer om alternatieven te onderzoeken, maar komt opnieuw uit op de Noorderringdijk. Davelaar van D66 Oldambt, “Al drie jaar focust Enexis op deze locatie, waardoor kostbare tijd verloren is gegaan. Goed bestuur is ook durven keren als iets niet past. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het staat niet ter discussie of er een transportverdeelstation moet komen. Daar is iedereen het over eens. Maar de locatie moet zorgvuldig worden gewogen. Bij een dergelijk groot industrieobject moet je niet alleen technisch kijken, maar ook ruimtelijk en maatschappelijk. In de argumentatie wordt gestuurd naar een conclusie waarbij de locatie aan het Oldambtmeer als enige overblijft. Enexis heeft last van tunnelvisie. Waarbij een alternatieve locatie niet is meegenomen in de analyse.”



Davelaar pleit voor samenwerking:

“Kijk naar het voorbeeld in Vledder: daar is in goed overleg een alternatief gevonden. Nu staat men tegenover elkaar. Dat zorgt voor maatschappelijke onrust en was onnodig geweest als Enexis drie jaar geleden een bredere blik had gehad.”



Vervolgstappen

Het is nog onbekend hoe partijen straks zullen stemmen. De komende tijd werkt het college aan een voorstel dat aan de raad wordt voorgelegd. Zowel inwoners, diverse politieke partijen als Dorpsbelangen Oostwold pleiten ervoor dat alle potentiële locaties worden onderzocht en zowel technisch, ruimtelijk als maatschappelijk worden gewogen. “Ja, de urgentie is hoog,” besluit Davelaar. “Maar juist daarom moet er een zorgvuldige afweging komen. Niet alleen technisch, maar ook maatschappelijk. Rondom het Oldambtmeer is geen plaats voor nieuwe industrie. Zoals ook in het beleid is vastgelegd.”

Ingezonden door Henriëtte Davelaar

Catharina Glazenburg