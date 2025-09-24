Laarzendag bij Nationaal Park Drentsche Aa

DEURZE – Op zaterdag 18 oktober 2025 staat het Drentsche Aa Bezoekerscentrum (Huis van de Drentsche Aa) volledig in het teken van Laarzendag 2025. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn er allerlei gratis activiteiten voor jong en oud rond het thema klimaat en water. Trek je laarzen aan en kom naar het Drentsche Aa bezoekerscentrum voor een dag vol waterpret en natuurbeleving.
Kinderen kunnen hun hart ophalen bij de waterspeelplaats, op waterdiertjes-expeditie of meedoen aan leuke doe-activiteiten. Wie durft, doet mee aan de wedstrijd “Wie stampt de hoogste spetters in een plas water”. Het bezoekerscentrum is de hele dag geopend voor informatie en een kijkje in de wereld van het Nationaal Park Drentsche Aa. Er zijn excursies en natuurlijk kun je zelf ook heerlijk wandelen in de omgeving van het bezoekerscentrum.
Waarom Laarzendag?
Met Laarzendag vragen de gezamenlijke nationale parken aandacht voor het belang van voldoende en schoon water voor mens én natuur. Klimaatverandering zorgt voor extremer weer: maandenlange droogte of juist hevige regenbuien. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur, ook in de 21 nationale parken van Nederland.
Tijdens Laarzendag ontdek je hoe belangrijk schoon en voldoende water is voor mens én natuur. Ook in Nationaal Park Drentsche Aa merken we de gevolgen van klimaatverandering: soms is het wekenlang droog, soms valt er juist veel regen.
In het Nationaal Park werken boeren, natuurorganisaties en overheden samen aan slimme oplossingen. Denk aan het vasthouden van water, het herstellen van beken en het beschermen van bijzondere planten en dieren. Op Laarzendag kun je dit zelf zien, beleven én ontdekken hoe jij een steentje kunt bijdragen.
Praktische informatie
- Datum & tijd: Zaterdag 18 oktober 2025, 11.00 – 16.00 uur
- Locatie: Drentsche Aa Bezoekerscentrum (Huis van de Drentsche Aa), Asserstraat 63, Rolde (Deurze)
- Parkeren: Parkeerplaats Nationaal Park Toegangspoort Deurze
- Toegang & deelname: Gratis
Trek je laarzen aan en kom genieten van een dag vol water, natuur en avontuur!
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg