Longpuntmiddag in Beatrixoord Haren

HAREN – Op 14 oktober 2025 organiseert Longfonds een informatiemiddag voor mensen met een longziekte, hun naasten en zorgverleners. Hieronder de uitnodiging:

Graag nodigen we u uit voor een longpuntmiddag boordevol informatie rond het thema ‘Niet in het oog, maar wel in de app.” De voordelen van thuismonitoring via een app bij astma en COPD. Locatie Beatrixoord 4e verdieping Ruimte 4.38, Dilgtweg 5 in Haren van 14.00 – 16.00 uur.

‘Niet in het oog, maar wel in de app.”

De voordelen van thuismonitoring via een app bij astma en COPD

Longarts Elina van Hasselt en longverpleegkundige Josien Huizinga van het Wilhelmina Ziekenhuis gaan deze middag vertellen over de mogelijkheden van Thuismonitoring via een app bij astma en COPD. Tijdens de presentatie zal worden ingegaan op het gebruik van de app en het bespreken van een longaanval actieplan. Ook zullen we wetenschappelijke cijfers laten zien waaruit blijkt dat er o.a. een afname is van longaanvallen en ziekenhuisopnames bij gebruik van thuismonitoring.

Er is alle ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. U bent van harte welkom!

Waarom Longpunt

Wie een longziekte heeft krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?

Ervaringen

Voor een antwoord op al deze vragen is er het Longpunt. Een initiatief van het Longfonds i.s.m. zorgverleners in de regio. Regelmatig zijn er themamiddagen waarop patiënten en hun partners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden artsen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers e.d. er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.

Gratis deelname

Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u bellen met Lammina Krol tel. (06) 20244269. Zie ook: groningen.longfonds.nl . Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.

Bron: Longfonds

Catharina Glazenburg