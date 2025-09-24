Nationale Kraanwaterdag feestelijk gevierd in Westerlee

WESTERLEE – Vandaag is op basisschool CBS Het Baken in Westerlee de Nationale Kraanwaterdag in de provincie Groningen officieel geopend. Directeur Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen en wethouder Jurrie Nieboer van de gemeente Oldambt hebben samen met leerlingen van de school het startsein gegeven voor deze dag. Een dag die niet alleen draaide om plezier, maar vooral om waterbewustwording en kraanwater als gezonde dorstlesser.

Ruim 80 leerlingen van CBS Het Baken namen deel aan de activiteiten van de zesde editie van de Nationale Kraanwaterdag. De dag begon met een energieke opening, waarbij de kinderen een speciaal kraanwaterlied zongen en met veel enthousiasme een ingestudeerde dans uitvoerden. Daarna volgden diverse interactieve wateractiviteiten, waarin spelenderwijs werd geleerd over het belang van waterbesparing en gezond drinkgedrag.

Via de Waterwinmachine ontdekten de kinderen hoe ze slim met water kunnen omgaan. Een monteur van Waterbedrijf Groningen gaf uitleg over zijn werk en liet de binnenkant van zijn monteursbus zien. Op het schoolplein deden de leerlingen enthousiast mee aan ‘kraantje draaien’ (fitten). De leerlingen dichtten zelf een lekkende leiding, terwijl het water eruit spoot. Dit zorgde voor veel waterpret. Bij de waterkar konden ze hun eigen JOGG-bidon vullen met kraanwater.

Naast kraanwater stond ook gezonde voeding centraal. JOGG Oldambt zorgde in samenwerking met fruitleverancier Lubbers uit Winschoten voor vers fruit, dat tijdens de pauze aan de kinderen werd uitgedeeld. Zo leerden ze dat een gezonde leefstijl niet alleen draait om wat je drinkt, maar ook om wat je eet.

Leerzame gastlessen

Medewerkers van Waterbedrijf Groningen gaven in alle groepen gastlessen over kraanwater: waarom het gezond is, hoe je er zuinig mee omgaat en hoe je verspilling voorkomt. De kinderen kregen praktische tips mee, zoals het dichtdraaien van de kraan tijdens het tandenpoetsen en het gebruik van de kleine spoelknop. Aan de jongste leerlingen werd voorgelezen uit een waterboek, zodat ook zij spelenderwijs leerden over kraanwater.

De leerlingen waren enthousiast en deden actief mee. Ze stelden veel vragen en waren nieuwsgierig. Op de vraag hoeveel kraanwater ze per dag gebruikten liepen de antwoorden uiteen: van 2 liter tot honderden duizenden. Aan het einde van de les wisten ze het antwoord, 128 liter per dag.

Nationale Kraanwaterdag

Nationale Kraanwaterdag is een jaarlijks initiatief van alle Nederlandse drinkwaterbedrijven. Het doel is kinderen bewust te maken van de waarde van kraanwater. Kinderen leren dat kraanwater een gezonde dorstlesser is. Dit jaar vond de landelijke opening plaats op een basisschool in Maastricht. Dit ter ere van de 100ste verjaardag WML, het waterbedrijf van de provincie Limburg.

Kraanwater is niet zomaar een dorstlesser. Het is de basis van onze volksgezondheid. In een tijd waarin Nederlandse kinderen dagelijks worden overspoeld door online-informatie over gezondheid en voeding, wordt het steeds belangrijker dat zij begrijpen wat goed is voor hun lichaam.

De zesde editie van Nationale Kraanwaterdag in de provincie Groningen was een samenwerking tussen Waterbedrijf Groningen, JOGG Oldambt, Gemeente Oldambt en CBS Het Baken.

Bron en foto’s: Gemeente Oldambt

Catharina Glazenburg