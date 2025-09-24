NUT Bellingwolde opent seizoen met lezing van Geert Pruiksma

Bellingwolde – Het nieuwe seizoen 2025/2026 van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Bellingwolde, is dinsdagavond feestelijk geopend met een lezing van Geert Pruiksma. De kunsthistoricus, presentator van het programma BinnensteBuiten en directeur van Museum Nienoord in Leek, nam de bezoekers in Partycentrum De Meet mee op zijn bijzondere reizen naar Ethiopië en Papoea-Nieuw-Guinea.

Omdat hij in één avond meerdere onderwerpen wilde behandelen, gebeurde dat – zoals hij het zelf noemde – “in Japans toeristentempo”.

Indrukwekkende ervaringen in Papoea-Nieuw-Guinea

Een van Pruiksma’s lang gekoesterde wensen was een bezoek aan Papoea-Nieuw-Guinea. Drie jaar geleden verbleef hij daar in een dorp waar honderd stammen samenkwamen voor een vredelievend festival. Met schelpen, paradijsvogelveren, bloemen, pruiken en lichaamsbeschildering traden zij voor elkaar op. Een bijzonder gebruik is dat jongens drie jaar lang buiten hun stam verblijven om hun haar te laten groeien. Van dat haar wordt een pruik gemaakt, die symbool staat voor hun volwassenwording.

Het festival kreeg echter een dramatische wending. Kort voor aanvang werd de sponsor vermoord, waarna een stammenoorlog uitbrak. Pruiksma was getuige van de gewelddadige gevechten met pijlen, bogen, machetes en zelfs machinegeweren. Samen met anderen moest hij schuilen op het vliegveld, totdat de rust terugkeerde en hij kon vertrekken.

Ontmoetingen in Ethiopië

In 2016 reisde Pruiksma door Ethiopië, waar hij indrukwekkende natuur, eeuwenoude cultuur en gastvrije mensen ontmoette. Hij bezocht onder meer Addis Abeba, zag de oudste geïllustreerde bijbel en het wereldberoemde oudste bekende menselijke skelet die de naam Lucy kreeg. Onder begeleiding van een gids bezocht hij het zuidwesten van Ethiopië, waar zo’n 20/30 stammen wonen. De mensen leven van de natuur hun geeft. Ze wonen in hutten, iedere stam heeft zijn eigen taal en rituelen.

Toen er later in het gebied hotspots werden aangelegd, leerde hij Mattie kennen, een jonge man die dankzij internetcontact via Facebook met hem in contact kwam. Met steun van onder meer Geert kon Mattie antropologie studeren in Nairobi. Na zijn afstuderen keerde Mattie terug naar zijn stam, maar kwam later tragisch om het leven bij een auto-ongeluk. Uit die gebeurtenis ontstond het plan om in Ethiopië een meisjesschool op te richten, die Geert mede financiert met de opbrengsten van lezingen, zoals die in Bellingwolde.

Museum Nienoord en BinnensteBuiten

Na de pauze vertelde Pruiksma over zijn werk als directeur van Museum Nienoord in Leek. De borg, ooit gebouwd in 1525 door jonker Wigbold van Ewsum en na een brand herbouwd in 1887, herbergt nu een rijk rijtuigenmuseum, tuinen en een schelpengrot. De borg is sinds 1950 eigendom van de gemeente. Samen met drie medewerkers en zo’n zeventig vrijwilligers houdt Pruiksma het museum draaiend.

Daarnaast is hij voor veel kijkers bekend als presentator van BinnensteBuiten, waarin hij de kijker meeneemt langs bijzondere buitenkunst in Nederland.

Grote belangstelling

De lezing in Bellingwolde trok zoveel belangstellenden dat er extra stoelen moesten worden bijgeplaatst. Pruiksma werd na afloop bedankt met een enveloppe en een Groninger koek bij de koffie.

Foto’s: Jan Glazenburg

Catharina Glazenburg