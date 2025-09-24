Oosterschool Bellingwolde trapt af met project Verrijkte Schooldag

BELLINGWOLDE – Wethouder Saskia Ebbers heeft vanmiddag op de Oosterschool in Bellingwolde het project Verrijkte Schooldag officieel geopend. De Oosterschool is de eerste school binnen de gemeente Westerwolde die met dit programma van start gaat.
Het project biedt leerlingen na schooltijd gratis extra activiteiten, gericht op hun brede ontwikkeling. Het gaat onder meer om kookworkshops, dansclinics, weerbaarheidstrainingen, gezonde voeding, techniek, toneel, natuur- en scheikundeproeven en tal van andere activiteiten.
Om kennis te maken met het aanbod vond er vanmiddag een instuif plaats voor ouders en leerlingen. Kinderen konden meedoen aan uiteenlopende activiteiten op het gebied van sport, cultuur en creativiteit.
Na de herfstvakantie gaat het project officieel van start.
Bron: Huis voor de Sport
Foto’s: Jan Glazenburg
Catharina Glazenburg