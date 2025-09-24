Oosterschool Bellingwolde trapt af met project Verrijkte Schooldag

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 24 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOORLOPIG VEEL ZON | ‘S NACHTS FRIS

We zijn begonnen aan een aantal mooie herfstdagen want er is tot en met het weekend veel zon met af en toe wat bewolking. Vandaag ontstaan er misschien een paar kleine stapelwolken maar die zullen na verloop van tijd ook weer oplossen, want de lucht is vrij droog. Vannacht daalde de temperatuur tot 4 graden, het maximum voor vanmiddag is 16 graden. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.

Vannacht is de minimumtemperatuur 5 á 6 graden en overdag stijgt het morgen weer tot 16 graden. Ook morgen staat er ‘s middags een matige noordoostenwind en ook morgen is er veel zon.

Vrijdag is er een zwakke tot matige oostenwind en dan is er iets meer bewolking. Daardoor is de temperatuur ook een graadje lager. Maar in het weekend komt er wat bij want dan draait de wind naar het zuidoosten of zuiden. 17 tot 19 graden is in het weekend mogelijk, vooral op de zondag. ‘s Nachts is het dan ook minder koud met minima van 7 tot 19 graden. Pas na het komende weekend is er kans op een beetje regen.