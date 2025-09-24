Reformatieherdenking 2025 Pekela

OUDE PEKELA – Op vrijdag 31 oktober 2025 vindt in het teken van Reformatieherdenking een dienst plaats. Dit is een gezamenlijke dienst vanuit de hervormde gemeentes uit Oude en Nieuwe Pekela en de CGK van Nieuwe Pekela.
Ds. J.R. Bulten zal in deze dienst voorgaan. Muzikale ondersteuning is er door het Christelijk mannenensemble Con Forza.
Locatie: Julianakapel Oude Pekela, aanvang 19.30 uur.
Welkom om na de tijd elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Bron: ds. Sjors Bulten
Catharina Glazenburg