Theater Pannenkoek in Bibliotheek Oude Pekela tijdens de Kinderboekenweek

OUDE PEKELA – Tijdens de Kinderboekenweek (1 tot en met 12 oktober 2025) organiseert Bibliotheek Oude Pekela een avontuurlijke theatervoorstelling ‘Schone draak’ van Theater Pannenkoek. Kinderen zijn van harte welkom op 7 oktober om 14:30 uur. Het thema van deze Kinderboekenweek is ‘Vol avontuur!’ – een uitnodiging om op reis te gaan naar onbekende plekken, magische werelden en mysterieuze geheimen. Alle avontuurlijke activiteiten in de Groningse bibliotheken en boekentips zijn te vinden op groningsebibliotheken.nl/kinderboekenweek.
Avontuurlijke activiteiten
In het kader van de Kinderboekenweek organiseert Bibliotheek Pekela een muzikale, sprookjesachtige voorstelling voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Theater Pannenkoek speelt de voorstelling ‘Schone draak’. Daan gaat op zoek naar een draak en ontdekt onderweg hoe mooi het kan zijn om even stil te staan. Wil je naar de voorstelling toe? Meld je dan aan via groningsebibliotheken.nl/oudepekela
Kinderen gratis lid van de bieb
Alle activiteiten zijn te bezoeken door leden én niet-leden. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Bij de bieb leen je boeken, e-books, luisterboeken, muziek, films, games en nog veel meer leuks voor kinderen. Kom knutselen, spelen of kies een mooi boek uit en plof samen op de bank. In de bibliotheek is een avontuur nooit ver weg! Kijk voor meer informatie op biblionetgroningen.nl/kidsgratis.
Bron: Maaike Hermse
Catharina Glazenburg