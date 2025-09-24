Theatershow voor mantelzorgers Westerwolde

BLIJHAM – Even tijd voor jezelf, je verhaal delen of luisteren naar dat van een ander. Dat kan bij de bijzondere theatershow Open Up Mantelzorg, speciaal voor mantelzorgers in Westerwolde. Een voorstelling vol herkenning, humor en troost. Een warm welkom.
Wat je kunt verwachten:
- Herkenning en erkenning
- 75 minuten theater vol verhalen die raken, met een dosis humor
- Incl. koffie, thee en iets lekkers
- Gratis toegang en vervoer (op aanvraag)
Wanneer & waar:
- Donderdag 6 november 2025
- Van 14.30 tot 16.30 (deuren open vanaf 14.00)
- Locatie Blanckenborg, Blijham
Opening om 14.30 uur door wethouder Wietze Potze en door directeur-bestuurder Freek Nauta
Meld je aan en reserveer je plek (en vervoer) via:
- de QR code
- mantelzorg@welzijnwesterwolde.nl
- 0599-582460
- Steunstee bij jou in de buurt
Bron: Welzijn Westerwolde
