Twee molens Westerwolde al anderhalf jaar stil: vervanging wiekenkruis in zicht

BELLINGWOLDE, VELERVEEN – De molens Veldkamps Meuln in Bellingwolde (1855) en Niemans Meuln in Veelerveen (1916) staan al bijna anderhalf jaar stil. Bij inspecties werd schade ontdekt aan de metalen roedes van het wiekenkruis, waardoor draaien onveilig is.
De gemeente Westerwolde liet in 2024 alle roedes van haar vijf gemeentelijke molens controleren, nadat elders in het land ongelukken waren gebeurd. Twee molens werden daarop afgekeurd. Sindsdien blijven de wieken stil, tot grote zorg van de molenaars.
“Uit veiligheidsoverwegingen mogen we niet draaien en dat is voor een molen echt een drama,” vertelt molenaar van Veldkamps Meuln: Sebastiaan Boer. “Alles wat stilstaat, gaat vastzitten. Gelukkig is er nu zicht op vervanging.”
De gemeente heeft inmiddels budget vrijgemaakt om de wiekenkruizen te vernieuwen. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. Boer kijkt optimistisch vooruit: “Ik hoop dat we tijdens de Nationale Molendagen in mei 2026 beide molens weer in volle glorie kunnen laten draaien.”
Bron Sebastiaan Boer
Catharina Glazenburg