Vanavond raadsvergadering gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Vanavond vergadert de gemeenteraad van Westerwolde om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen.
Naast de vaste agendapunten staan de volgende onderwerpen als bespreekpunt op de agenda:
• Klachtenbehandeling in de gemeente Westerwolde
• Wensen en bedenkingen gemeenschappelijke adviescommissie Veiligheidsregio Groningen
• Woonzorgvisie Westerwolde 2026-2030
• TAM-omgevingsplan Westerwolde, pré-mantelzorg en update woningsplitsing
Zie ook de website: www.westerwolde.nl/bestuurlijkeinformatie
Wil je thuis meeluisteren? Dat kan via de volgende link: https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/
Catharina Glazenburg
Bron: Gemeente Westerwolde