Beleef de Drentse Verhalentocht bij 25 Graden Noord

DROUWENERVEEN – Op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober verandert het terrein van 25 Graden Noord in een magische wereld vol lichtjes, verhalen en winterse gezelligheid. Wandel in de avondschemering over het prachtig versierde terrein en laat je onderweg meenemen door vertellers die de mooiste Drentse verhalen tot leven brengen.
Geniet van het knisperende kampvuur, de geur van herfst en het zachte schijnsel van lantaarns terwijl de verhalen je meenemen naar het oude, mysterieuze Drenthe. Langs het pad kom je bij meerdere sfeervolle stopplaatsen. Bij elke verhalenplek staat een driepoot met een ketel waarin een warme lekkernij pruttelt: denk aan soep, chocolademelk, glühwein of kruidige thee. Je ontvangt bij de start je eigen emaille mok, waarin je bij iedere verhalenplek iets warms geserveerd krijgt.
Data: vrijdag 17 & zaterdag 18 oktober 2025
Starttijd: Tussen 18.00 en 20.00 uur
Locatie: 25 Graden Noord, Zuideind 25, Drouwenerveen
Meer informatie: www.groepsuitje-drenthe.nl/drents-verhalenweekend
Bron: Naomi Dekker, met eigen foto’s 25 Graden Noord
Catharina Glazenburg