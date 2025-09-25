Gemeenteraad stemt in met extra krediet gemeentehuis Oldambt  

WINSCHOTEN – De gemeenteraad van Oldambt heeft woensdag 24 september 2025 ingestemd met een extra krediet van € 5.2 miljoen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Naar verwachting kan de nieuwbouw eind dit jaar, begin 2026 van start. Oplevering staat voor 2027 gepland. Met het extra krediet komen de totale kosten van het gemeentehuis op € 31 miljoen.

Juli eerder dit jaar had de raad zich laten bijpraten over de ontstane financiële situatie. Tijdens de aanbestedingsprocedure bleek dat het beoogde budget van € 25 miljoen niet toereikend was. Een van de belangrijkste oorzaken van het tekort waren de tussentijdse verder (mondiaal) gestegen bouwkosten. Tijdens de raadavond in juli bleek dat de gemeente verwachtte het tekort binnen de begroting voor het gemeentehuis te kunnen dekken.

Meerderheid

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het voorstel. Het nieuwe gemeentehuis is een belangrijk onderdeel van de centrumplannen van Oldambt. Uitstraling, betere toegang en dienstverlening voor de inwoners en efficiency – van vier huidige locaties naar één toekomstige – spelen daarbij een belangrijke rol. Diverse partijen gaven aan dat met het extra budget nu daadwerkelijk vaart kan worden gemaakt met de nieuwbouw. “De schop kan nu de grond in.”

Wethouder Erich Wünker zegde toe de vingers goed aan de pols te houden en transparant te zijn over de kosten bij het vervolg van het project. De in het leven geroepen werkgroep voor de monitoring van het proces en de kosten kan een regelmatige rapportage van de voortgang tegemoet zien, aldus de wethouder. Wünker is blij met de uitkomst van het voorstel voor het extra budget. Een nieuw, groot puzzelstuk van de centrumontwikkeling van Oldambt kan worden gelegd.

Afronding inkoopprocedure

Bij de aanbestedingsprocedure bleef uiteindelijk één bedrijf over voor de bouw. De gemeente verwacht met deze partij tot een overeenkomst te komen. Aansluitend denkt de gemeente Oldambt hiermee op korte termijn de procedure voor zowel het bouwdeel als het installatiedeel af te ronden.

Start nieuwbouw

Al met al heeft de nieuwbouw van het gemeentehuis – gepland tussen de bestaande locatie en de HEMA – bijna een jaar vertraging opgelopen. In die periode zijn de voorbereidende werkzaamheden – onder meer bodemonderzoek en afgraven van licht vervuilde grond – voltooid. Voor het oog zichtbaar start de nieuwbouw eind dit jaar, begin 2026. In 2027 zal de realisatie van het nieuwe gemeentehuis een feit zijn.

Bron: Gemeente Oldambt

Catharina Glazenburg