Hendrik van der Ham verzorgt lezing bij F.D. Roosevelt Loge

WINSCHOTEN – Hendrik van der Ham verzorgt op woensdagavond 8 oktober een lezing met als titel: ‘Het ontstaan van Oost Groningen’ bij F.D. Roosevelt Loge. Het ontstaan van de ondergrond, bewoning en naamgeving zal aan de orde komen. Dhr. Van der Ham is o.a. mede auteur van het boek over Kolken in het Dollard gebied.
Deze lezing wordt gehouden in het gebouw van het Leger des Heils aan de Dr. D. Bosstraat 16 te Winschoten. De inloop is vanaf 19.00 uur.
Voorafgaande aan de lezing is een korte Odd Fellow Loge bijeenkomst, die ook voor iedereen toegankelijk is. De toegang is gratis en iedereen is welkom.
Bron: F.D. Roosevelt Loge
