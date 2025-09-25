Herfstconcert van zanger-pianist Roon Staal in Oudeschans

OUDESCHANS – Na de zomer keert de rust weer langzaam terug en wat past daar beter bij dan een avond vol pure live muziek. De 45-jarige zanger-pianist Roon Staal komt op donderdagavond 16 oktober om 20.00 uur naar de Garnizoenskerk in Oudeschans voor een bijzonder Herfstconcert.
Met zijn unieke tenorstem en prachtige pianospel weet Roon Staal zijn publiek al meer dan 25 jaar te raken. Zijn concerten zijn geen groots spektakel, maar juist een oase van rust; vol luisterliedjes, persoonlijke verhalen en een intieme sfeer waarbij je als bezoeker echt even kunt ontspannen.
Van internationale podia naar intieme kerkjes
De muzikale reis van Roon Staal begon vroeg en bracht hem tot ver buiten de landsgrenzen. Al op jonge leeftijd werd hij opgemerkt in Hollywood, waar hij een platencontract kreeg en samenwerkte met bekende producers aan zijn eerste opnames. Kort daarna ontmoette hij muzieklegende Art Garfunkel, die zo onder de indruk was van Roon’s stem en uitstraling dat hij hem uitnodigde als support act tijdens zijn Europese tournee.
In eigen land bouwde Roon ondertussen een indrukwekkend cv op met hoofdrollen in musicals als Les Misérables, Tommy, Rembrandt en Petticoat, waarvoor hij zelfs werd genomineerd voor een Musical Award. Tegenwoordig kiest hij bewust voor de intimiteit van kleine zalen en kerken, waar zijn muziek het best tot zijn recht komt: puur, persoonlijk en dicht bij het publiek.
Muziek die raakt
Tijdens het concert brengt Roon Staal zijn gloednieuwe single “Grateful” ten gehore en daarnaast een mix van eigen werk en tijdloze klassiekers van o.a. Simon & Garfunkel, Rob de Nijs, ABBA en The Beatles, alles op zijn eigen, ingetogen wijze. Wie erbij is, ervaart een avond vol schoonheid, verstilling en muzikaliteit van het hoogste niveau.
Mis deze unieke muzikale avond niet! Meer informatie over het concert en de muziek van Roon Staal kunt u vinden op www.roonstaal.com
Bron: Roon Staal Music
Catharina Glazenburg