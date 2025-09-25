DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Sögel
Zondag reed omstreeks 14:25 uur de bestuurder van een zwarte Tesla Model S over de Wahner Straße, van Lathen naar het centrum. Vlakbij de supermarkt in Sögel werden plotseling een kastanjes tegen het portier van de auto gegooid. Volgens de huidige informatie stonden er twee minderjarigen langs de kant van de weg. Toen de bestuurder ze probeerde aan te spreken, vluchtten ze via een voet-/fietspad richting de Albert-Trautmann-Straße.
Vrijdagochtend 19 september 2025 omstreeks 06:50 uur ontstond in de Wahner Straße in Sögel een gevaarlijke verkeerssituatie. Een vrouwelijke bestuurder reed in de richting van de Combi toen haar in een bocht een bestelbus tegemoet kwam. Een tot nu toe onbekende bestuurder probeerde de bestelwagen met groot licht in te halen. Om een botsing te voorkomen, moest de vrouw naar rechts uitwijken. De inhalende auto reed door richting de rotonde.
Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Sögel via 05952/93450.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg