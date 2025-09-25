Lekken in de waterleiding veroorzaken overlast in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Zo’n 150 woningen aan de Veemstede, Apollolaan, de Gruppel en de Spoetnikstraat in Oude Pekela zaten afgelopen nacht en vanmorgen vroeg enige tijd zonder water. Oorzaak waren meerdere lekken in de waterleiding. Die veroorzaakten ook flinke wateroverlast.
Aan de Gruppel en de Spoetnikstraat bleef de schade beperkt tot twee tuinen. Aan de Veemstede liep een laaggelegen woning onder water. Deze woning liep flinke waterschade op.
Het Waterbedrijf Groningen heeft inmiddels de meeste lekken gedicht. Onderzocht wordt hoe de lekken in de leidingen konden ontstaan. Bewoners van de straten die nog vragen hebben, kunnen terecht bij het Waterbedrijf Groningen op het telefoonnummer: 050-3688688.
Actuele informatie is ook te vinden op de website van het waterbedrijf: www.waterbedrijfgroningen.nl
Bron/foto’s: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg