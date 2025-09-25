Lezing Agnes Schilder in de Kloosterkerk Ter Apel

TER APEL – Op maandag 13 oktober, 19.30 uur zal Agnes Schilder uit Groningen in de Kloosterkerk een lezing houden, met als thema “Op naar geluk!”
Wat is geluk eigenlijk? Is het toeval of iets waar je zelf invloed op hebt? Tijdens deze inspirerende lezing over de positieve psychologie duiken we in de wetenschap én praktijk van geluk. Aan de hand van voorbeelden en experimenten onderzoeken we vragen als: wat weten we inmiddels over wat mensen
écht gelukkig maakt? Hoeveel van je geluk ligt in jouw handen? Kunnen we andere mensen gelukkig maken? En—misschien wel de grootste vraag van allemaal—is gelukkig worden het uiteindelijke doel van het leven?
De positieve psychologie is een stroming binnen de hedendaagse psychologie die steeds meer bekendheid en bijval krijgt. Er wordt veel gebruik gemaakt van principes uit de oosterse filosofie en het
boeddhisme evenals van recente inzichten uit de hedendaagse neuro wetenschappen. Wat vertegenwoordigers van al die stromingen gemeenschappelijk hebben is dat ze ons graag de weg willen wijzen naar het goede leven. Hoe ziet dat er uit volgens de positieve psychologie?
Agnes Schilder is psycholoog, docent, spreker en coach en neemt ons mee op een ontdekkingsreis langs inzichten uit de psychologie die ons kunnen helpen meer geluk te vinden in het leven.
U bent van harte welkom en neem ook vooral je familie en/of vrienden mee. Vrij entree, vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
Kloosterkerk Ter Apel, ingang Sellingerstraat
Bron: Gretha Kruize
Catharina Glazenburg