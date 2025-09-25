Lisa Hilton & George Duke Special (Toppyjazz aflevering 304)

Playlist :
01 – Stepping Into Paradise – Lisa Hilton (album Getaway)
02 – Unforgotten – Lisa Hilton (album Getaway)
03 – Getaway – Lisa Hilton (album Getaway)
04 – Getaway – Lisa Hilton (album In The Mood For Jazz)
05 – Take Five – Lisa Hilton (album My Favorite Things)
06 – Hit The Road Jack – Lisa Hilton (album Midnight In Manhattan)
07 – Yes My Darling Daughter – Eydie Gormé ( UK single)
08 – Feels So Good – George Duke (album My Soul, The Complete MPS Fusion Recordings)
09 – I Love The Blues, She Heard My Cry – George Duke (same box)
10 – Love – George Duke (same album)
11 – Tryin’ and Cryin’ – George Duke (same album)
12 – After The Love – George Duke (same album)
13 – How Long Has This Been Going On – Eydie Gormé
